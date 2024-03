Journées Européennes du Patrimoine Musée Pierre Merlier Escolives-Sainte-Camille, samedi 21 septembre 2024.

Journées Européennes du Patrimoine Musée Pierre Merlier Escolives-Sainte-Camille Yonne

Visite guidée du Musée installé dans les anciens ateliers de Pierre Merlier, artiste singulier et hors normes exposition permanente présentant un très grand nombre de sculptures bois, terres cuites, bas-reliefs, peintures et exposition temporaire ludique, humoristique et singulière Art & Sports réalisée à l’occasion des Jeux Olympiques. Visite possible de la turbine ayant produit de l’électricité jusqu’en 1954. EUR.

Début : 2024-09-21 11:00:00

fin : 2024-09-22 18:30:00

Musée Pierre Merlier Moulin du Saulce

Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté secretariat@musepierremerlier.fr

