Sisteron Sisteron Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Journées Européennes du Patrimoine : Escape Game Sisteron Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Sisteron

Journées Européennes du Patrimoine : Escape Game Sisteron, 18 septembre 2021, Sisteron. Journées Européennes du Patrimoine : Escape Game 2021-09-18 – 2021-09-19

Sisteron Alpes de Haute-Provence EUR Suivez une enquête policière via une application sur smartphone en réalité augmentée. Une étonnante découverte archéologique dans les caves de Sisteron mobilise les conservateurs du musée Gallo-romain. Mon compte dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Autres Lieu Sisteron Adresse Ville Sisteron lieuville 44.19471#5.94319