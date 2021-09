JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ERMITAGE SAINT-JEAN Gennes-Val-de-Loire, 18 septembre 2021, Gennes-Val-de-Loire.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ERMITAGE SAINT-JEAN 2021-09-18 – 2021-09-18

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Durant plus de trois siècles, c’était un lieu de pèlerinage important et un point d’attache pour les prédicateurs parcourant le pays. Les bâtiments de l’ermitage et sa chapelle ont fait l’objet de travaux de restauration récents. Le lieu accueille actuellement “L’Ermite éphémère”, une installation artistique du plasticien Paul Tieman.

Dans un cadre de verdure, entre Chênehutte et Trèves, on peut découvrir cette chapelle du 11e siècle convertie en ermitage au cours du 15e siècle. Aujourd’hui c’est un lieu d’exposition dédié à l’art.

