Journées Européennes du Patrimoine Ermenonville, 18 septembre 2021, Ermenonville.

Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-18

Ermenonville Oise Ermenonville

Rendez-vous le samedi 18 de 11h00 à 18h00 et le dimanche 19 septembre de 10h00 à 18h00 au parc Jean-Jacques Rousseau à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Conférences déambulatoires et ateliers éducatifs le dimanche, journée co-animée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, le Conseils en Architecture et Paysages et le Conseil départemental de l’Oise (Mission Environnement et Développement Durable).

Au programme :

Visite libre le samedi et le dimanche à 11h00 et 14h00 : visite guidée sur le thème « Découverte du patrimoine naturel et culturel du parc Jean-Jacques Rousseau ».

En partenariat avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise et le Centre Permanent d’Initiative des Pays de l’Oise. Durée : 1h30.

De 10h à 18h : Atelier famille animé par le CPE.

La biodiversité de l’Oise n’aura plus de secret pour vous ! Documentation à disposition, prêt de jumelles et longue-vue. Durée : 1h.

Réservation conseillée par mail pour les ateliers et visites guidées : contact.environnement@oise.fr

Pass sanitaire obligatoire

