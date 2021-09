Journées Européennes du Patrimoine Entre-Deux 17/18/19 septembre 2021 Place de La Liberté, 18 septembre 2021, Entre-Deux.

**La ville de l’Entre-Deux organise les 18 et 19 septembre* prochains Les Journées Européennes du Patrimoine.** Durant cette manifestation : • Le 18 septembre, le service Urbanisme organisera une conférence intitulée « Regards croisés sur l’architecture créole » à partir de 09h00 à l’Espace Culturel Café et Lambrequin – entrée gratuite • L’arboretum Jules Maillot recevra la journée des fleurs et plantes identitaires de La Réunion le dimanche 19 septembre de 9h00 à 17h00 – entrée gratuite • La manifestation “Les Trésors de l’Entre-Deux – Zarlor Entre-Deux” sera reconduite les 18 et 19 septembre sur la Place de La Liberté (2ème édition) – entrée gratuite de 9h00 à 17h • La Salle de Quartier de la Ravine des Citrons accueillera une exposition d’objets lontan sur le WE – entrée gratuite **Le 18 sept.**  Du côté de la case Mooland rue des Frères – Focus sur la rénovation d’une demeure créole au travers d’un chantier d’insertion de l’association JADES  Du côté de la case Nativel 16 rue du Commerce  11h30 Inauguration de la case Nativel – Service de la Direction des Innovations Territoriales  Exposition « Nout listwar nout fanal » de l’association « La Réunion nout zarlor »  Les JEP du service Urbanisme – “Patrimoine pour tous” **Les 18 et 19 sept.**  Visites guidées « Circuit Cases Créoles » sur inscription auprès de l’OTI Sud – Entrée payante 5€  Du côté du Dimitile – « Sur les traces du Marronnage » Sur inscription auprès de l’OTI du Sud, des navettes de 4×4 seront proposées au public – 9h00 départ 2 navettes – rendez-vous au lieu-dit Le portail (début de la piste du Dimitile « Jean Dubard ») – 10h00 Arrivée au Camp Marron de l’association Le Capitaine Dimitile. – 10h00 à 12h00 Visite guidée. – 12h00 retour au Portail du Dimitile – 13h00 Arrivée. Entrée payante 15€ **Les 17, 18 et 19 septembre,** du côté de la Salle de Quartier de la Ravine des Citrons  « Zafer la » exposition animation citoyenne De 9h00 à 17h00 – exposition d’objets lontan – entrée gratuite **Présentation du Pass sanitaire obligatoire dans les ERP et de plein air** – _Visites guidées du circuit “cases créoles_” 2 guides qui interviendront chacun sur une journée : * 1 guide le 18/09 : M. Johny Mignon * 1 guide le 19/09 : M. Vincent Casimir 3 Visites par jour et par horaire : 9h00 / 10h30 / 14h30 Nombre de personnes limité : 10 par visite et par horaire  5 euros par personne Capacité • Samedi : 30 • Dimanche : 30 **Visite du Camp Marron au Dimitile (navettes en 4×4)** : * 2 rotations : 8h00 / 11h00 (Samedi et Dimanche) * 2 Véhicules à chaque rotation Capacité • Samedi : 24 • Dimanche : 24 Total : 48 personnes sur les deux journées  15 euros par personne ### Journées Européennes du Patrimoine à l’Entre-Deux les 18 et 19 septembre 2021 ### Des animations pour petits et grands !

