Journées européennes du patrimoine – Enquête découverte dans la ville Démouville, 18 septembre 2021, Démouville.

Journées européennes du patrimoine – Enquête découverte dans la ville 2021-09-18 16:00:00 – 2021-09-18

Démouville Calvados Démouville

La ville de Démouville se découvre dans le cadre des Journées europpéenes du patrimoine à l’aide d’un nouveau livret-jeu

Basée sur des faites réels, cette enquête permet, entre amis ou en famille, de découvrir ou redécouvrir les lieux historiques de la ville et les faites réels y afférents.

Tout au long du parcours, des énigmes vous permettront de retrouver le voleur. Alors ouvrez grand les yeux et remuez vos méninges pour cette balade ludique !

Des animations et cadeaux accompagneront cette après-midi de découverte !

Plus de renseignements sur le site de la maire de Démouville.

+33 2 31 72 37 27 https://www.demouville.fr/enquete-decouverte-dans-la-ville

dernière mise à jour : 2021-08-30 par