Journées Européennes du Patrimoine : en voiture, fermez les portières, attention au départ !, 17 septembre 2022, .

2022-09-17 – 2022-09-18

Dernière étape avant le départ : la gare. Ou plutôt : ce qu’il en reste. Mais pourquoi se quitter devant cet édifice presque en ruines ? Un bâtiment de notre patrimoine commun qui accueillait marchandises et voyageurs sur cette mythique ligne Sncf : Calais-Bâle, … puis quelques omnibus s’arrêtent à Aubenton, puis plus rien. Une proposition de vente à la commune, pour un montant jugé bien trop élevé il y a quelques dizaines d’années, puis les murs anti-squats qui n’empêchent pas les dégradations. Il y a deux ans, une demande de permis de démolir émise par le propriétaire (la Sncf) a été refusée par l’Architecte des Bâtiments de France…

Et vous, qu’en feriez-vous de cette gare en perdition ?

Merci de mettre votre suggestion dans l’urne, juste avant de mettre votre tête et toutes celles de la famille dans les trous qui permettront la dernière photo-souvenir… avec un bond rétro d’un siècle.

Mouchoirs et larmes, coup de sifflet : on part d’Aubenton, mais avec déjà l’envie de revenir !

dernière mise à jour : 2022-06-22 par