Journées Européennes du Patrimoine en Brionnais, Sud Bourgogne La Clayette, 18 septembre 2021, La Clayette.

Journées Européennes du Patrimoine en Brionnais, Sud Bourgogne 2021-09-18 – 2021-09-19 Office de Tourisme Sud Brionnais 3 route de Charolles

La Clayette Saône-et-Loire La Clayette

(Re)découvrez notre patrimoine en Brionnais, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 18 & 19 septembre !

Programme disponible dans nos bureaux de Chauffailles et de La Clayette et sur notre site web

Vous seront ouverts à tarif préférentiel ou gratuitement, et selon leurs propres conditions

Amanzé : L’atelier du girouettier M. Balligand

Bois-Sainte-Marie : L’église romane

Châtenay : La maison des vieux métiers

Chauffailles : Le musée de tissage, le château, les coulisses du Ciné Action Palace et de l’ECB + visite guidée de la ville

Curbigny : Le château de Drée

Dyo : Les chapelles de Mans et de Saint-Prix

Gibles : Le moulin de M. Desmurs

La Clayette : Le château de la famille de Noblet

St. Germain-en-Brionnais : L’atelier du fileur de verre JC Doyen

St. Maurice-lès-Châteauneuf : L’exposition “Point de Côté” de C. Cléron

St. Racho : La chapelle de Dun

Varennes-sous-Dun : La chapelle de la Croix Bouthier

Sans oublier l’exposition “Romanesque” dans différentes chapelles et églises du Brionnais, ainsi que la traversée de notre territoire par les courses de la Bernard Thévenet et de la Brionnaise le samedi !

contact@tourisme-sudbrionnais.fr

