Cornac Lot Eglise avec clocher à l’ impériale. Nef et chœur entièrement peints au goût de l’ époque.Mobilier et statues sortent de l’ atelier Virebent. Traces 13 ème et 17ème encore visibles. Visite guidée de l’Eglise et du fort villageois. RDV place de la Mairie. +33 5 65 38 52 62 Eglise avec clocher à l’ impériale. Nef et chœur entièrement peints au goût de l’ époque.Mobilier et statues sortent de l’ atelier Virebent. Traces 13 ème et 17ème encore visibles. Minisqtère de la Culture dernière mise à jour : 2021-08-23 par

