Visite libre agrémentée de diaporamas interactifs sur l'église, le château de Marson et sa piscine Art Déco et des aperçus de l'église de Rou. L'église situé dans l'ancien village de Marson, a probablement été construite en trois temps, la nef au 12e siècle, le chœur au 13e siècle avec les voûtes de style « Premier Plantagenêt » puis les deux croisillons.

