JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-VINCENT DE VERNOIL Vernoil-le-Fourrier, 18 septembre 2021, Vernoil-le-Fourrier.

Vernoil-le-Fourrier Maine-et-Loire Vernoil-le-Fourrier Visite libre de l’édifice. l’église possède des partie romane du 11e et 12e siècle et un clocher du 13e siècle . À l’intérieur, admirez les vitraux du 19e siècle créés par les maîtres verriers d’Angers Megnen, Clamens et Bordereau. mairie.vernoil@orange.fr +33 2 41 51 51 13 http://www.vernoil.mairie49.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-13 par

