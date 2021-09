Bellevigne-les-Châteaux Bellevigne-les-Châteaux Bellevigne-les-Châteaux, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – EGLISE SAINT-VINCENT DE BRÉZÉ Bellevigne-les-Châteaux Bellevigne-les-Châteaux Catégories d’évènement: Bellevigne-les-Châteaux

Maine-et-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – EGLISE SAINT-VINCENT DE BRÉZÉ Bellevigne-les-Châteaux, 18 septembre 2021, Bellevigne-les-Châteaux. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – EGLISE SAINT-VINCENT DE BRÉZÉ 2021-09-18 – 2021-09-18

Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire Bellevigne-les-Châteaux Visite libre. Don du marquis de Dreux-Brézé à la commune en 1903, elle est commandée à l’architecte Jean Hardion, qui s’est inspiré de l’art Plantagenêt. Elle est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en 2007 villearthistoire@ville-saumur.fr +33 2 41 83 30 31 dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bellevigne-les-Châteaux, Maine-et-Loire Autres Lieu Bellevigne-les-Châteaux Adresse Ville Bellevigne-les-Châteaux lieuville 47.17458#-0.05852