Journées Européennes du Patrimoine : Eglise Saint-Pierre Génissieux, 18 septembre 2021, Génissieux.

Génissieux Drôme Génissieux Génissieux s’est fortement développé aux XIXe et XXe siècles, à partir du noyau formé par l’église et le château. Construite dans les années 1850 et complétée en 1893 avec un clocher-porche imposant, l’église Saint-Pierre possède un bel ensemble décoratif dernière mise à jour : 2021-08-28 par

