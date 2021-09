Montsoreau Montsoreau Maine-et-Loire, Montsoreau JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-PIERRE-DE-REST Montsoreau Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montsoreau Maine-et-Loire Dépliants de visite en français et en anglais disponibles au sein de l’église ou à l’Office de Tourisme (Maison du Parc – 15, avenue de la Loire). Cette église de Loire sauvée des eaux fut dédiée à saint Pierre, le patron des pêcheurs. Elle a été édifiée à la fin du 13e siècle, dans l’ancien lit majeur de la Loire, aujourd’hui comblé, dans le quartier de Rest. Label église accueillante en Anjou. montsoreau@ot-saumur.fr +33 2 41 51 70 22 https://www.ot-saumur.fr/ Dépliants de visite en français et en anglais disponibles au sein de l’église ou à l’Office de Tourisme (Maison du Parc – 15, avenue de la Loire). dernière mise à jour : 2021-09-13 par

