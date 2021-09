Artannes-sur-Thouet Artannes-sur-Thouet Artannes-sur-Thouet, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-PIERRE D’ARTANNES-SUR-THOUET Artannes-sur-Thouet Artannes-sur-Thouet Catégories d’évènement: Artannes-sur-Thouet

Maine-et-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-PIERRE D’ARTANNES-SUR-THOUET Artannes-sur-Thouet, 18 septembre 2021, Artannes-sur-Thouet. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-PIERRE D’ARTANNES-SUR-THOUET 2021-09-18 – 2021-09-18

Artannes-sur-Thouet Maine-et-Loire Artannes-sur-Thouet Cette édifice roman du 12e s. classé Monuments Historiques abrite un retable en pierre et en marbre du 17e s. Arlette Ernoult, ancienne guide touristique, vous accueille et répond à toutes vos questions. Visite libre. artannes-sur-thouet@wanadoo.fr +33 2 41 52 91 91 dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Artannes-sur-Thouet, Maine-et-Loire Autres Lieu Artannes-sur-Thouet Adresse Ville Artannes-sur-Thouet lieuville 47.20344#-0.09109