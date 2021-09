Brossay Brossay Brossay, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-NICOLAS DE BROSSAY Brossay Brossay Catégories d’évènement: Brossay

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-NICOLAS DE BROSSAY 2021-09-19

Brossay Maine-et-Loire Brossay Visite libre. Une restauration, un revoûtement de la nef et la construction de la sacristie ont été effectués en 1878 et suivis d’une restauration du chœur en 1885. mairie.brossay@wanadoo.fr +33 2 41 38 88 46 dernière mise à jour : 2021-09-13 par

