Miré Miré Maine-et-Loire, Miré JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-MELAINE DE MIRÉ Miré Miré Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Miré

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-MELAINE DE MIRÉ Miré, 18 septembre 2021, Miré. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-MELAINE DE MIRÉ 2021-09-18 – 2021-09-19 rue des pescheries D78

Miré Maine-et-Loire Église de fondation romane, remaniée au début du 16e siècle, qui domine l’étang communal.

Visite libre avec support. Journées Européennes du Patrimoine à l’église Saint-Melaine de Miré. +33 2 41 32 82 14 Église de fondation romane, remaniée au début du 16e siècle, qui domine l’étang communal.

Visite libre avec support. dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Miré Autres Lieu Miré Adresse rue des pescheries D78 Ville Miré lieuville 47.75844#-0.49334