Tuffalun Maine-et-Loire Autre curiosité : l’église est construite sur la source de L’Aubance, qui alimente le lavoir. Une documentation est présente dans l’église. Édifice inscrit au titre des Monuments Historiques, dont les parties les plus anciennes datent du 13e siècle. Visite libre de l’intérieur avec documentation sur son histoire. Autre curiosité : l’église est construite sur la source de L’Aubance, qui alimente le lavoir. Une documentation est présente dans l’église. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

