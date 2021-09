Souzay-Champigny Souzay-Champigny Maine-et-Loire, Souzay-Champigny JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-MAURICE DE SOUZAY-CHAMPIGNY Souzay-Champigny Souzay-Champigny Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Souzay-Champigny

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-MAURICE DE SOUZAY-CHAMPIGNY Souzay-Champigny, 18 septembre 2021, Souzay-Champigny. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-MAURICE DE SOUZAY-CHAMPIGNY 2021-09-18 – 2021-09-18

Souzay-Champigny Maine-et-Loire Souzay-Champigny Visite libre de cet édifice du 12e siècle. souzay.champigny@wanadoo.fr +33 2 41 51 14 16 http://www.souzay-champigny.mairie49.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Souzay-Champigny Autres Lieu Souzay-Champigny Adresse Ville Souzay-Champigny lieuville 47.23316#-0.00566