JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-MARTIN-DE-VERTOU 2021-09-18 – 2021-09-18

Varennes-sur-Loire Maine-et-Loire Varennes-sur-Loire L’église doit son nom au diacre et ermite ayant vécu au 6e siècle. La voûte d’ogives du chœur, ainsi que le clocher sont les seuls éléments de l’église primitive. Visite libre. Label église accueillante en Anjou. mairie-sg.varennes-sur-loire@wanadoo.fr +33 2 41 51 72 29 http://www.varennessurloire.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-13 par

