JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-MALO Cornillé-les-Caves

Maine-et-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-MALO

Rue du Ronceray Cornillé-les-Caves Maine-et-Loire

Rue du Ronceray Cornillé-les-Caves Maine-et-Loire

2022-09-17 – 2022-09-18

Un premier édifice fût bâti au XIIème siècle et détruit en 1893 (trop vétuste). L''actuelle église située au cœur d'un village de charme, fut construite en 1890 d'après les plans de l'architecte Beignet. De style néogothique Angevin et dédiée à Saint-Malo, un des évangélisateurs de la Bretagne.

