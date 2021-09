Mouliherne Mouliherne Maine-et-Loire, Mouliherne JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-GERMAIN DE MOULIHERNE Mouliherne Mouliherne Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Derrière l'église, dans le cimetière, une lanterne des morts est construite près d'un ossuaire. Cette édifice de 10 mètres de hauteur est l'un des derniers en Anjou. Visite libre. L'église est classée au titre des Monuments Historiques en 1909 et labellisée Eglise Accueillante en Anjou.

