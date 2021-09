Allonnes Allonnes Allonnes, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-DOUCELIN Allonnes Allonnes Catégories d’évènement: Allonnes

Maine-et-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-DOUCELIN Allonnes, 18 septembre 2021, Allonnes. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-DOUCELIN 2021-09-18 – 2021-09-18

Allonnes Maine-et-Loire Visite libre. Label Église Accueillante en Anjou. L’église actuelle édifiée vers la fin du XIIIe siècle a connue de nombreuses modifications notamment la couverture du clocher et la toiture en ardoises refaite à neuf en 1899 sur la nef et le transept. mairie@allonnes-49.fr +33 2 41 52 00 30 http://www.allonnes-49.fr/ Visite libre. Label Église Accueillante en Anjou. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Allonnes, Maine-et-Loire Autres Lieu Allonnes Adresse Ville Allonnes lieuville 47.29242#0.02206