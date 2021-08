Alixan Alixan Alixan, Drôme Journées européennes du Patrimoine : Eglise Saint Didier et la carrière souterraine Alixan Alixan Catégories d’évènement: Alixan

Journées européennes du Patrimoine : Eglise Saint Didier et la carrière souterraine 2021-09-19 – 2021-09-19 RDV devant l'entrée de l'église Le Village

Alixan Drôme

Alixan Drôme Alixan Église classée au titre des Monuments historiques. La visite commentée présentera l’évolution de l’église, puis se poursuivra par la visite de la carrière du Moyen Âge dont ont été extraits des blocs pour la construction du château et de l’église. president@amisduvieilalixan.fr +33 4 75 79 20 86 http://www.amisduvieilalixan.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-24 par

