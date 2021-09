Candé Candé Candé, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – EGLISE SAINT-DENIS DE CANDÉ Candé Candé Catégories d’évènement: Candé

Maine-et-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – EGLISE SAINT-DENIS DE CANDÉ Candé, 18 septembre 2021, Candé. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – EGLISE SAINT-DENIS DE CANDÉ 2021-09-18 – 2021-09-18

Candé Maine-et-Loire Candé Église entièrement rebâtie au 19e siècle sur les bases d’un ancien édifice de fondation médiévale.

Inédit cette année : possibilité de monter au sommet du clocher !

Visite commentée. Journées Européennes du Patrimoine à l’église Saint-Denis de Candé. +33 2 41 92 78 79 Église entièrement rebâtie au 19e siècle sur les bases d’un ancien édifice de fondation médiévale.

Inédit cette année : possibilité de monter au sommet du clocher !

Visite commentée. dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Candé, Maine-et-Loire Autres Lieu Candé Adresse Ville Candé lieuville 47.56004#-1.04176