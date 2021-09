Cizay-la-Madeleine Cizay-la-Madeleine Cizay-la-Madeleine, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-DENIS Cizay-la-Madeleine Cizay-la-Madeleine Catégories d’évènement: Cizay-la-Madeleine

Cizay-la-Madeleine Maine-et-Loire Cizay-la-Madeleine Cette église présente une nef unique reconstruite au 19e siècle par l’architecte Charles Joly-Leterme. Des vestiges de peintures murales subsistent sur un mur et une partie de la voûte en coupole de la salle basse du clocher. Visite libre. mairie.cizay.lamadeleine@wanadoo.fr +33 2 41 67 04 92 http://www.cizay-la-madeleine.mairie49.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-13 par

mairie.cizay.lamadeleine@wanadoo.fr +33 2 41 67 04 92 http://www.cizay-la-madeleine.mairie49.fr/