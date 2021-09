Journées européennes du patrimoine : Eglise Saint Blaise (Boudy de Beauregard) Boudy-de-Beauregard, 18 septembre 2021, Boudy-de-Beauregard.

Journées européennes du patrimoine : Eglise Saint Blaise (Boudy de Beauregard) 2021-09-18 – 2021-09-19

Boudy-de-Beauregard Lot-et-Garonne Boudy-de-Beauregard

(Source : Monumentum.fr) : Sous l’ancien régime, Boudy était une cure de l’archiprêtré de Villeréal. Elle fut supprimée en 1792, puis transformée en annexe de Saint-Sulpice de Caillac en 1805. Eglise à abside romane semi-circulaire voûtée en cul de four. Reste de l’édifice remanié à la période moderne, à l’issue des guerres de Religion. Elle a perdu son clocher en triangle, encore signalé en 1682. Originalité du décor naïf du 19e siècle dans le choeur (1835) et les deux autels latéraux. Sur le cul de four, sont représentés Dieu sous l’apparence d’un personnage barbu et la colombe du Saint-Esprit. Sur le mur de l’abside est peinte une colonnade en porphyre supportant un entablement avec des draperies.

Visite libre de 9h à 18h

(Source : Monumentum.fr) : Sous l’ancien régime, Boudy était une cure de l’archiprêtré de Villeréal. Elle fut supprimée en 1792, puis transformée en annexe de Saint-Sulpice de Caillac en 1805. Eglise à abside romane semi-circulaire voûtée en cul de four. Reste de l’édifice remanié à la période moderne, à l’issue des guerres de Religion. Elle a perdu son clocher en triangle, encore signalé en 1682. Originalité du décor naïf du 19e siècle dans le choeur (1835) et les deux autels latéraux. Sur le cul de four, sont représentés Dieu sous l’apparence d’un personnage barbu et la colombe du Saint-Esprit. Sur le mur de l’abside est peinte une colonnade en porphyre supportant un entablement avec des draperies.

Visite libre de 9h à 18h

+33 5 53 01 63 50

(Source : Monumentum.fr) : Sous l’ancien régime, Boudy était une cure de l’archiprêtré de Villeréal. Elle fut supprimée en 1792, puis transformée en annexe de Saint-Sulpice de Caillac en 1805. Eglise à abside romane semi-circulaire voûtée en cul de four. Reste de l’édifice remanié à la période moderne, à l’issue des guerres de Religion. Elle a perdu son clocher en triangle, encore signalé en 1682. Originalité du décor naïf du 19e siècle dans le choeur (1835) et les deux autels latéraux. Sur le cul de four, sont représentés Dieu sous l’apparence d’un personnage barbu et la colombe du Saint-Esprit. Sur le mur de l’abside est peinte une colonnade en porphyre supportant un entablement avec des draperies.

Visite libre de 9h à 18h

dernière mise à jour : 2021-09-09 par