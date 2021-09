Marches Marches Drôme, Marches Journées Européennes du Patrimoine : Eglise Saint-Barthélémy Marches Marches Catégories d’évènement: Drôme

Marches

Journées Européennes du Patrimoine : Eglise Saint-Barthélémy Marches, 19 septembre 2021, Marches. Journées Européennes du Patrimoine : Eglise Saint-Barthélémy 2021-09-19 – 2021-09-19

Marches Drôme Marches L’église date du XIXe siècle, période marquée par une intense rechristianisation des campagnes, concrétisée par de nombreux chantiers de reconstruction. dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Marches Autres Lieu Marches Adresse Ville Marches lieuville 44.97608#5.10909