Le Coudray-Macouard Le Coudray-Macouard Le Coudray-Macouard, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-AUBIN DU COUDRAY-MACOUARD Le Coudray-Macouard Le Coudray-Macouard Catégories d’évènement: Le Coudray-Macouard

Maine-et-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-AUBIN DU COUDRAY-MACOUARD Le Coudray-Macouard, 18 septembre 2021, Le Coudray-Macouard. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-AUBIN DU COUDRAY-MACOUARD 2021-09-18 – 2021-09-18

Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire Le Coudray-Macouard Visite libre. Ancienne chapelle du château connue sous le vocable de Notre-Dame, l’église possède un plan en croix latine. L’église fait partie du réseau Églises Accueillantes en Anjou. mairie-de-coudray-macouard@wanadoo.fr +33 2 41 67 98 10 http://www.lecoudraymacouard.fr/ Visite libre. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Le Coudray-Macouard, Maine-et-Loire Autres Lieu Le Coudray-Macouard Adresse Ville Le Coudray-Macouard lieuville 47.19435#-0.1182