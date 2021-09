Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-AUBIN DE TRÈVES Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-AUBIN DE TRÈVES Gennes-Val-de-Loire, 18 septembre 2021, Gennes-Val-de-Loire. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE SAINT-AUBIN DE TRÈVES 2021-09-18 – 2021-09-18

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Datant principalement des 11e et 13e siècles, on prêtera tout particulièrement attention au bénitier en porphyre du 12e siècle et au gisant de Robert le Maçon qui se trouve à droite près du chœur. Label église accueillante en Anjou. Visite libre. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

