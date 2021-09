La Crèche La Crèche Deux-Sèvres, La Crèche Journées européennes du patrimoine : Eglise Notre-Dame-des-Neiges La Crèche La Crèche Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Crèche

Journées européennes du patrimoine : Eglise Notre-Dame-des-Neiges La Crèche, 18 septembre 2021, La Crèche. Journées européennes du patrimoine : Eglise Notre-Dame-des-Neiges 2021-09-18 10:30:00 – 2021-09-19 17:30:00

La Crèche Deux-Sèvres Eglise Notre-Dame-des-Neiges

Place des Halles, 79260 La Crèche

Edifice du 19ème siècle de plan en croix latine. Clocher carré élancé sur un bras du transept, à flèche en ardoises. Visite de l’église Notre Dame Des Neiges

L’église sera ouverte tout le samedi et le dimanche de 10h à 18h. Le dimanche 19 septembre, l’association PONDN vous propose :

* Présentation de l’orgue restauré (par groupe de 8 maxi) , port du masque obligatoire

* diffusion des photos et vidéos de la restauration

* petits moments musical pour montrer les possibilités de l’instrument Eglise Notre-Dame-des-Neiges

