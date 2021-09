Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LA-PRÉE Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Église Notre-Dame-de-la Prée-des-Tuffeaux construite au 11e s et 12e s, La tour carrée du clocher et ses baies géminées (jumelles) sont typiques de l’art roman. Visite libre. Label Église Accueillante en Anjou. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

