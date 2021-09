JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ÉGLISE NOTRE-DAME DE BRISSARTHE Les Hauts-d’Anjou, 18 septembre 2021, Les Hauts-d'Anjou.

Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Édifice de style roman datant du 11e siècle, érigé le long de la rivière Sarthe, reposant sur une construction plus ancienne qui fut témoin de la bataille de Brissarthe et de l’assassinat de Robert le Fort en 866.

Visite libre.

Visite commentée le samedi et le dimanche à 11h.

+33 6 87 11 96 59

dernière mise à jour : 2021-08-28 par