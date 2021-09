Journées européennes du patrimoine : Eglise Notre Dame à Villeréal Rives, 18 septembre 2021, Rives.

Journées européennes du patrimoine : Eglise Notre Dame à Villeréal 2021-09-18 08:30:00 – 2021-09-19 20:00:00

Rives Lot-et-Garonne

Monument historique classé, cette église fut construite en même temps que la bastide, à partir de 1265. Ses grandes dimensions, ses deux tourelles carrées reliées par un chemin de ronde crénelé et ses contreforts en font une véritable forteresse. Elle répondait à deux vocations : lieu de culte et ultime refuge. Elle était entourée d’un fossé profond et, pour y pénétrer, il fallait franchir un pont-levis. La tour de gauche renferme un escalier à vis éclairé par des meurtrières et celle de droite comportait en son sommet une petite prison. Le chemin de croix est en terre cuite peinte. La statue de la Vierge située au dessus du porche d’entrée a été creusée dans un tronc d’arbre.

Visite libre de 8h30 à 20h

Monument historique classé, cette église fut construite en même temps que la bastide, à partir de 1265. Ses grandes dimensions, ses deux tourelles carrées reliées par un chemin de ronde crénelé et ses contreforts en font une véritable forteresse. Elle répondait à deux vocations : lieu de culte et ultime refuge. Elle était entourée d’un fossé profond et, pour y pénétrer, il fallait franchir un pont-levis. La tour de gauche renferme un escalier à vis éclairé par des meurtrières et celle de droite comportait en son sommet une petite prison. Le chemin de croix est en terre cuite peinte. La statue de la Vierge située au dessus du porche d’entrée a été creusée dans un tronc d’arbre.

Visite libre de 8h30 à 20h

+33 5 53 36 00 37

Monument historique classé, cette église fut construite en même temps que la bastide, à partir de 1265. Ses grandes dimensions, ses deux tourelles carrées reliées par un chemin de ronde crénelé et ses contreforts en font une véritable forteresse. Elle répondait à deux vocations : lieu de culte et ultime refuge. Elle était entourée d’un fossé profond et, pour y pénétrer, il fallait franchir un pont-levis. La tour de gauche renferme un escalier à vis éclairé par des meurtrières et celle de droite comportait en son sommet une petite prison. Le chemin de croix est en terre cuite peinte. La statue de la Vierge située au dessus du porche d’entrée a été creusée dans un tronc d’arbre.

Visite libre de 8h30 à 20h

©LEZBROZ

dernière mise à jour : 2021-09-09 par