Journées européennes du patrimoine église fortifiée Parfondeval, samedi 21 septembre 2024.

Visites libres et/ou commentées de l’église fortifiée Saint Médard à Parfondeval et du cimetière.

Visites guidées de l’église à 14h et à 16h.

Visites guidées du cimetière à 15h et à 17h.

Ce village est classé parmi les » Les plus beaux villages de France « , mais la star locale, c’est l’église, tapie au fond de la place. Surfortifiée, elle ne dévoile ses charmes qu’aux plus téméraires. Pour la voir de plus près, vous devez opérer une drôle de gymnastique. Les maisons voisines, en brique rouge, coiffées d’ardoise, semblent dessiner une enceinte continue.0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 14:00:00

fin : 2024-09-21 18:00:00

Parfondeval 02360 Aisne Hauts-de-France amis.parfondeval@gmail.com

