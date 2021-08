Burelles Burelles Aisne, Burelles Journées Européennes du Patrimoine : Eglise fortifiée de Burelles Burelles Burelles Catégories d’évènement: Aisne

Journées Européennes du Patrimoine : Eglise fortifiée de Burelles 2021-09-18 09:00:00 – 2021-09-19 19:00:00

Burelles Aisne Burelles Vous pourrez profiter des journées du patrimoine pour visiter notre emblématique église fortifiée. Des visites guidées auront lieu toutes les heures de 9h00 à 19h00. +33 3 23 98 02 76

