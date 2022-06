Journées Européennes du Patrimoine : église fortifiée d’Aubenton

2022-09-17 – 2022-09-18 Comme de très nombreuses églises de Thiérache, l’église fortifiée d’Aubenton mérite d’autant plus une visite qu’elle contient des œuvres provenant de l’ancienne abbaye de Bucilly, détruite dans la fièvre révolutionnaire des années 1790 à 1793. Notre année 2021 est celle du 900ème anniversaire de la création de l’Ordre des Prémontrés dont Bucilly était une abbaye-fille. Remarquable plafond peint de 1685, cadeau de Marie de Lorraine, duchesse de Guise.

Visites : libre et commentée (FR NL). Les horaires des visites commentées seront affichés à l’entrée.

