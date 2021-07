Ouzouer-sur-trezee Eglise Ouzouer-sur-Trézée Journées Européennes du Patrimoine : église d’Ouzouer-sur-Trézée et exposition Yann Arthus-Bertrand Eglise Ouzouer-sur-trezee Catégorie d’évènement: Ouzouer-sur-Trézée

Journées Européennes du Patrimoine : église d’Ouzouer-sur-Trézée et exposition Yann Arthus-Bertrand Eglise, 18 septembre 2021, Ouzouer-sur-trezee. Journées Européennes du Patrimoine : église d’Ouzouer-sur-Trézée et exposition Yann Arthus-Bertrand

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise

Découvrez l’église Saint-Martin (XII et XIIIe siècles) dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. A cette occasion, des photos de Yann Arthus-Bertrand illustreront le Laudato si du pape François. L’association La Martine organise l’événement. Découvrez l’un des plus ancien édifice de territoire. Eglise Rue Grande, Ouzouer-sur-trezee Ouzouer-sur-trezee

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Ouzouer-sur-Trézée Autres Lieu Eglise Adresse Rue Grande, Ouzouer-sur-trezee Ville Ouzouer-sur-trezee lieuville Eglise Ouzouer-sur-trezee