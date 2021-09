Rives Rives Lot-et-Garonne, Rives Journées européennes du patrimoine : Eglise de Rives Rives Rives Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Rives

Journées européennes du patrimoine : Eglise de Rives Rives, 18 septembre 2021, Rives. Journées européennes du patrimoine : Eglise de Rives 2021-09-18 – 2021-09-19

Rives Lot-et-Garonne Rives Lot-et-Garonne (Source : Monumentum.fr) : Ancienne chapelle d'un prieuré bénédictin qui dépendait de l'abbaye d'Aurillac. Utilisé comme forteresse, ce prieuré a été démoli, en même temps que l'église, durant les premières guerres de Religion. La chapelle du prieuré devint église paroissiale. Il ne reste de l'ancienne construction que la grande abside et l'absidiole de droite, datant du 12e siècle. L'église, qui ne comportait peut-être primitivement qu'une seule nef, en présente maintenant trois, et se termine par un clocher-mur à pignon triangulaire. Il ne reste de l'ancienne nef que deux grands chapiteaux. Visite libre de 9h à 19h

