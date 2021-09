Coulimer Coulimer Coulimer, Orne Journées Européennes du Patrimoine – Eglise de Coulimer Coulimer Coulimer Catégories d’évènement: Coulimer

Orne

Journées Européennes du Patrimoine – Eglise de Coulimer Coulimer, 18 septembre 2021, Coulimer. Journées Européennes du Patrimoine – Eglise de Coulimer 2021-09-18 09:00:00 – 2021-09-19 18:00:00

Coulimer Orne Coulimer A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'église de Coulimer ouvre ses portes pour une visite libre. +33 2 33 25 92 48

