Journées Européennes du patrimoine écrit

2022-09-17 – 2022-09-18 Visite guidée des réserves :

Un parcours inédit vous mène dans les salles de conservation des collections patrimoniales.

Inscriptions préalables à l’accueil ou au 02 37 23 42 07. Départ au 1er étage et/ou Présentation commentée de documents patrimoniaux précieux, rarement montrés, issus des collections de la médiathèque.

L’Apostrophe, auditorium Visite guidée des réserves & Présentation commentée de documents patrimoniaux précieux Visite guidée des réserves :

