Œuilly Œuilly Marne, Œuilly Journées Européennes du Patrimoine – Ecomusée d’Oeuilly Œuilly Œuilly Catégories d’évènement: Marne

Œuilly

Journées Européennes du Patrimoine – Ecomusée d’Oeuilly Œuilly, 18 septembre 2021, Œuilly. Journées Européennes du Patrimoine – Ecomusée d’Oeuilly 2021-09-18 – 2021-09-20

Œuilly Marne A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le village d’Oeuilly vous invite à visiter la maison Champenoise et l’école 1900 Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre 2021. Visite libre et gratuite de 10h à 12h et de 14h à 18h (hors créneaux de dictée). Dictée du Certificat d’Etudes Primaire à la plume (durée 1h00) à 10h30, 14h30 et 16h, sur réservation à ecomusee-oeuilly@netcourrier.com ou au 03.26.57.10.30. ecomusee-oeuilly@netcourrier.com +33 3 26 57 10 30 dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Œuilly Autres Lieu Œuilly Adresse Ville Œuilly lieuville 49.07408#3.79084