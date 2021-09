Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire Journées européennes du patrimoine Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire

Journées européennes du patrimoine Doué-en-Anjou, 18 septembre 2021, Doué-en-Anjou. Journées européennes du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire 3 EUR 3 A l’occasion des Journées du patrimoine, vous pourrez découvrir ce site troglodytique vieux de 1500 ans, creusé dès le 5° siècle pour y fabriquer des sarcophages! Il sera ensuite réutilisé de nombreuses fois comme refuge, chapelle, carrière de pierres….(visite libre). A l’occasion des Journées du patrimoine, vous pourrez découvrir ce site troglodytique vieux de 1500 ans, creusé dès le 5° siècle pour y fabriquer des sarcophages! Il sera ensuite réutilisé de nombreuses fois comme refuge, chapelle, carrière de pierres….(visite libre). troglo-sarcophages@orange.fr +33 6 77 77 06 94 https://troglo-sarcophages.fr/ A l’occasion des Journées du patrimoine, vous pourrez découvrir ce site troglodytique vieux de 1500 ans, creusé dès le 5° siècle pour y fabriquer des sarcophages! Il sera ensuite réutilisé de nombreuses fois comme refuge, chapelle, carrière de pierres….(visite libre). dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Doué-en-Anjou Adresse Ville Doué-en-Anjou lieuville 47.19715#-0.27505