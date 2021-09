Journées européennes du patrimoine – Donjon de Péchon Saint-Antoine-de-Ficalba, 18 septembre 2021, Saint-Antoine-de-Ficalba.

Journées européennes du patrimoine – Donjon de Péchon 2021-09-18 – 2021-09-18 Route de Penne Donjon de Péchon

Saint-Antoine-de-Ficalba Lot-et-Garonne Saint-Antoine-de-Ficalba

Ancienne maison forte, Péchon conserve les vestiges d’un corps de logis et d’une tour de la fin du XIIIe siècle ou du début du XIVe siècle.

Découvrez l’histoire du site et son architecture en compagnie du propriétaire et de l’archéologue Jean-François Garnier. Deux expositions seront proposées, l’une d’Eve Delaneuville et l’autre de Véronique Lange.

+33 7 69 06 92 41

