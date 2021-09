Parnay Parnay Maine-et-Loire, Parnay JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – DOMAINE DE ROCHEVILLE Parnay Parnay Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Parnay Maine-et-Loire Parnay Une visite pour (re)découvrir le Saumur-Champigny et son terroir, qui se termine par une dégustation commentée sur la terrasse panoramique qui offre une vue superbe sur le vallon de Parnay et le vignoble. Le Patrimoine, « sens dessus dessous »

Découvrez le Domaine de Rocheville, situé au cœur de l'AOP Saumur Champigny, en symbiose avec l'histoire du patrimoine local. marine@domainederocheville.fr +33 2 41 38 10 00

