JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – DISTILLERIE COMBIER Saumur, 18 septembre 2021, Saumur.

Saumur Maine-et-Loire

La Distillerie Combier est une des plus anciennes du Val de Loire. Fondée en 1834 elle est depuis toujours en activité au cœur même de la ville de Saumur. Elle bénéficie de sa position au centre du Jardin de la France pour s’approvisionner en produits locaux : fruits, fleurs et plantes aromatiques et profite de l’arrivée des fruits et épices exotiques par la Loire. A travers son histoire de près de deux siècles ses maîtres distillateurs au savoir-faire uniques ; à la fois voyageurs, jardiniers, cuisiniers, ingénieurs et penseurs audacieux et innovants n’ont cessé de créer de nouveaux élixirs constituant un patrimoine français exceptionnel, reconnu depuis 2016 par le label Entreprise du Patrimoine Vivant.

Visites guidées de la distillerie Combier, labellisée “Entreprise du Patrimoine Vivant”, suivie d’une dégustation des productions artisanales (liqueurs et sirops).

tourisme@combier.fr +33 2 41 40 23 02 https://www.combier.fr/

