Saint-Laurent Saint-Laurent Côtes-d'Armor, Saint-Laurent Journées Européennes du Patrimoine: Dentelle aux fuseaux Saint-Laurent Saint-Laurent Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Laurent

Journées Européennes du Patrimoine: Dentelle aux fuseaux Saint-Laurent, 18 septembre 2021, Saint-Laurent. Journées Européennes du Patrimoine: Dentelle aux fuseaux 2021-09-18 – 2021-09-18

Saint-Laurent Côtes d’Armor Saint-Laurent Venez découvrir une démonstration de dentelle aux fuseaux avec Josiane Person. +33 2 96 43 73 89 Venez découvrir une démonstration de dentelle aux fuseaux avec Josiane Person. dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Laurent Autres Lieu Saint-Laurent Adresse Ville Saint-Laurent lieuville 48.62008#-3.23667