[Journées européennes du patrimoine] Dédicace et présentation de la Statistique monumentale du Calvados Petiville, 18 septembre 2021

Landry Lefort, directeur de la maison d'édition Athènes Normande, s'est attaqué à la réédition d'un ouvrage monstre en 5 tomes, la "Statistique monumentale du Calvados", véritable bible des amoureux du patrimoine départemental, parue en 1846. Il présentera et dédicacera l'œuvre lors de ces journées européennes du patrimoine.

