Journées européennes du patrimoine – Découverte pédestre du patrimoine rural ! Montmort-Lucy, 18 septembre 2021, Montmort-Lucy.

Montmort-Lucy Marne Montmort-Lucy Les Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre 2021 de 15h00 à 16h30, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte du village de Montmort-Lucy sur le Circuit pédestre “Découverte Patrimoine Village et environs”. Découvrez avec un membre de l’Association “Patrimoine et Nature à Montmort-Lucy”, les richesses du patrimoine local et de ses alentours lors d’un circuit pédestre commenté. Sur le parcours de visite : le prieuré Notre Dame, le château, la Maison Bleue, la mairie, les lavoirs, l’architecture de l’habitat local, puits récemment rénové, etc. Visite gratuite et accessible à tous – durée 1h30 (4kms environ) RDV à 15h00 précises devant l’église Saint-Pierre-Saint-Paul. Prévoir chaussures de marche et vêtement de pluie Pour plus d’informations, contactez le 03.26.59.14.05. +33 3 26 59 14 05 dernière mise à jour : 2021-09-06 par

