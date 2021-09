Plougar Plougar Finistère, Plougar Journées Européennes du Patrimoine : découverte fontaines guérisseuses-récital harpe Plougar Plougar Catégories d’évènement: Finistère

Plougar Finistère Plougar Découverte des fontaines guérisseuses de Plougar et Saint-Vougay, par J. Abgrall et L. Gloanec, Bénévoles de Pays.

Rendez-vous à 17h, sur le parking de l’église de Plougar. Récital de harpe par Marie Abgrall, sur le site de la chapelle Saint-Jean en St Vougay.

